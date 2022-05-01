Тарпищев назвал главную проблему Павлюченковой накануне старта «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, при каком условии Анастасия Павлюченкова сможет успешно выступить на «Ролан Гаррос».

«У Анастасии сейчас нет возрастного спада, поражение в Мадриде во многом связано с тем, что она только недавно восстановилась от травмы. Если она сбросит лишний вес, то спокойно сможет играть еще года четыре. Сейчас - это ее главное препятствие.

Думаю, что к »Ролан Гаррос» она будет уже готова, но опять же, если решит проблему с лишним весом», - приводит слова Тарпищева «РБК-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что организаторы французского турнира «Большого Шлема» приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до участия в соревнованиях, которые пройдут с 22 мая по 5 июня, в нейтральном статусе.

В прошлом году Павлюченкова вышла в финал турнира, в котором уступила чешке Барборе Крейчиковой.