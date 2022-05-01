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Тарпищев назвал главную проблему Павлюченковой накануне старта «Ролан Гаррос»

В прошлом году россиянка стала финалисткой турнира
01 мая 2022 08:18
автор: Александр Шульгин

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, при каком условии Анастасия Павлюченкова сможет успешно выступить на «Ролан Гаррос».

«У Анастасии сейчас нет возрастного спада, поражение в Мадриде во многом связано с тем, что она только недавно восстановилась от травмы. Если она сбросит лишний вес, то спокойно сможет играть еще года четыре. Сейчас - это ее главное препятствие.

Думаю, что к »Ролан Гаррос» она будет уже готова, но опять же, если решит проблему с лишним весом», - приводит слова Тарпищева «РБК-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что организаторы французского турнира «Большого Шлема» приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до участия в соревнованиях, которые пройдут с 22 мая по 5 июня, в нейтральном статусе.

В прошлом году Павлюченкова вышла в финал турнира, в котором уступила чешке Барборе Крейчиковой.

источник: РБК
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