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Надаль выступил против запрета российским теннисистам участвовать в Уимблдоне

Турнир в Великобритании пройдет с 27 июня по 10 июля.
01 мая 2022 17:26
автор: Александр Поволоцкий

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович считает неправильным решение запретить россиянам и белорусам участвовать в теннисном турнире Уимблдон.

Напомним, что такую меру решили применить Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса. Россиян и белорусов не пустят на турниры под эгидой этих организаций.

«Они не виноваты в происходящем. Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась иначе. Когда власти накладывают ограничения, всем очевидно, что им нужно следовать. Но тут они просто дали рекомендацию, а Уимблдон пошел на такие радикальные меры», — заявил Надаль на пресс-конференции перед турниром в Мадриде.

Добавим, что действующим победителем Уимблдона у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.

источник: ATP
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