Касаткина обыграла Саккари и вышла в третий круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина в матче второго круга турнира WTA в Мадриде уверенно обыграла гречанку Марию Саккари.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу россиянки, которая три раза подавала на вылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету ее соперницы пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк из шести.

В следующем круге Касаткина сыграет против победительницы пары Наоми Осака (Япония) - Сара Соррибес-Тормо (Испания).