Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Мадриде в парном разряде

Олимпийский чемпион Токио в миксте Андрей Рублев и серебряный призер Игр в одиночном разряде Карен Хачанов в матче первого круга турнира в Мадриде в парном разряде обыграли австралийца Джона Пирса и словака Филипа Полашека.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиян, которые восемь раз подавали навылет, совершили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету их соперников пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк из двух.

В следующем круге россияне сыграют с победителем пары Хуберт Хуркач (Польша) / Джон Изнер (США) - Ариэль Бехар (Израиль) / Гонсало Эскобар (Эквадор).