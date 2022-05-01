Определилась соперница Касаткиной в третьем круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина в третьем круге турнира WTA в Мадриде сыграет против Сары Соррибес-Тормо.

В своем матче испанка достаточно легко разобралась с японкой Наоми Осакой, и теперь померится силами с россиянкой.

Напомним, накануне Касаткина справилась с гречанкой Марией Саккари. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу россиянки, которая три раза подавала на вылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету ее соперницы пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк из шести.