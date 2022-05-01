Касаткина прокомментировала свою победу над Саккари

Российская теннисистка Дарья Касаткина, комментируя свой успех в матче второго круга турнира WTA в Мадриде, отметила, что крупный счет не отражает происходившего на корте.

«Начало получилось немного разболтанным, но уже в конце первого сета я нашла свою игру и смогла переломить матч. Счет не отражает происходившего, но я очень рада, что смогла победить и не потратить на это слишком много времени», - приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу россиянки, которая три раза подавала на вылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету ее соперницы пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк из шести.

В третьем круге Касаткина сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.