Маррей высказался об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона

Американский теннисист Энди Маррей заявил, что не поддерживает отстранение российских и белорусских игроков от Уимблдона.

«Считаю, что это невероятно сложная ситуация. Я разговаривал с некоторыми российскими игроками и с некоторыми украинскими. Мне очень жаль игроков, которым не разрешают играть, и я понимаю, что это покажется им несправедливым.

Так что это очень, очень сложно. Я сочувствую Уимблдону, сочувствую игрокам и всем, на кого это повлияло. Мне просто трудно об этом говорить. Я не поддерживаю бан игроков», - приводит слова американца Daily Mail.

Напомним, российские и белорусские игроки были отстранены от британского турнира «Большого Шлема», поскольку организаторы, по их словам, заботятся о безопасности участников соревнований и их семей.

В то же время руководство «Ролан Гаррос» объявило, что позволит россиянам и белорусам выступить во Франции согласно действующему регламенту, то есть, в нейтральном статусе.