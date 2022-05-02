«Я немного «заржавела». Павлюченкова - о поражении в первом круге турнира в Мадриде

Олимпийская чемпионка Токио в Миксте Анастасия Павлюченкова опубликовала пост после поражения от Сары Соррибес-Тормо в матче первого круга турнира WTA в Мадриде.

«Мадрид. Я немного «заржавела», это всего второй турнир в году. Но я рада вернуться в игру и сражаться! Скучала по этому. Вернусь к работе в Риме!», - написала Анастасия в своих соцсетях.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:3 в пользу испанки, которая в итоге одолела Наоми Осаку в следующей стадии и теперь в третьем круге сыграет с другой россиянкой - Дарьей Касаткиной.