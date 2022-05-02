Медведев, Рублев и Хачанов сохранили свои позиции в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга.

По информации официального сайта ATP, звание первой ракетки мира удерживает серб Новак Джокович (8400 очков). Следом за лидером идет россиянин Даниил Медведев (8080). Его соотечественники Андрей Рублев (8-е место, 4025 очков) и Карен Хачанов (26; 1633)сохранили свои позиции.

Другой россиянин Аслан Карацев (1253) потерял одну строчку в рейтинге организации теперь занимает 34-е место.

Напомним, что Рублев выиграл турнире в Белграде, а Медведев восстанавливается после операции.