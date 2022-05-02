Тарпищев объяснил, почему не следит за текущими результатами российских теннисистов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что главная цель текущих турниров АТР и WTA - подготовка к выступлению на «Ролан Гаррос».

«Мы сейчас не концентрируемся на результатах наших теннисистов на турнирах. Главное, это подготовиться к «Ролан Гаррос», сейчас мы нацелены на это. Результаты на этих турнирах для нас ничего не значат. Ребята молодцы, но по большому счету это ничего не значит. Об их готовности к «Ролан Гаррос» тоже говорить пока рано, до турнира еще хватает времени», - приводит слова руководителя «РБК-Спорт».

Напомним, накануне во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде вышли Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Также в третьем круге женского одиночно разряда сыграет Дарья Касаткина, которой предстоит встреча с выбившей Анастасию Павлюченкову и Наоми Осаку испанкой Сарой Соррибес-Тормо.