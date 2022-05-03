Хачанов вылетел в первом же раунде турнира в Мадриде, проиграв Пую

Серебряный призер Токио Карен Хачанов в матче первого круга турнира АТР в Мадриде проиграл французу Люке Пую.
Встреча продолжалась один час 36 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу французского спортсмена.
Пуй один раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету россиянина пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейка при семи попытках.
В следующем круге Пуй встретится со Стефаном Циципасом.
источник: «Советский спорт»