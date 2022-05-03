Александрова обыграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче третьего круга турнира WTA в Мадриде обыграла чешку Марию Боузкову и вышла в четвертьфинал.
Встреча продолжалась три часа и четыре минуты и завершилась со счетом 6:7, 6:0, 7:5 в пользу россиянки, которая четыре раза подавала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 22. На счету ее соперницы нет ни одного эйса, три двойных ошибки и три реализованных брейка из десяти.
В 1/4 финала Александрову ждет матч против американки Аманды Анисимовой.
источник: «Советский спорт»