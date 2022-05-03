Александрова прокомментировала победу над Боузковой и выход в 1/4 финала турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась своими эмоциями от победы над чешкой Мари Боузковой и выхода в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде.

«Сложная была игра. Мари так хорошо играла. Невозможно было заканчивать розыгрыши, потому что она была буквально везде. На каждый мой удар она отвечала своим», - приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

Напомним, встреча продолжалась три часа и четыре минуты и завершилась со счетом 6:7, 6:0, 7:5 в пользу россиянки, которая четыре раза подавала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 22. На счету ее соперницы нет ни одного эйса, три двойных ошибки и три реализованных брейка из десяти.

В 1/4 финала Александрову ждет матч против американки Аманды Анисимовой.