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Александрова прокомментировала победу над Боузковой и выход в 1/4 финала турнира в Мадриде

Спортсменки провели на корте больше трех часов
03 мая 2022 10:14
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась своими эмоциями от победы над чешкой Мари Боузковой и выхода в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде.

«Сложная была игра. Мари так хорошо играла. Невозможно было заканчивать розыгрыши, потому что она была буквально везде. На каждый мой удар она отвечала своим», - приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

Напомним, встреча продолжалась три часа и четыре минуты и завершилась со счетом 6:7, 6:0, 7:5 в пользу россиянки, которая четыре раза подавала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 22. На счету ее соперницы нет ни одного эйса, три двойных ошибки и три реализованных брейка из десяти.

В 1/4 финала Александрову ждет матч против американки Аманды Анисимовой.

источник: WTA
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