Шамиль Тарпищев: Есть все шансы, что Медведев сыграет на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил уверенность, что Даниил Медведев и другие российские теннисисты смогут принять участие в «Ролан Гаррос».

«У Медведева все хорошо, восстанавливается по плану. Есть все шансы, что сыграет на «Ролан Гаррос», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

Напомним, российские и белорусские игроки были отстранены от британского турнира «Большого Шлема», поскольку организаторы, по их словам, заботятся о безопасности участников соревнований и их семей.

В то же время руководство «Ролан Гаррос» объявило, что позволит россиянам и белорусам выступить во Франции согласно действующему регламенту, то есть, в нейтральном статусе.