Джокович обыграл Монфиса и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Первая ракетка мира Новак Джокович в матче второго круга турнира АТР в Мадриде обыграл Гаэля Монфиса и вышел в следующую стадию соревнований.

Встреча продолжалась один час 28 минут и завершилась победой Джоковича со счетом 6:3, 6:2. Серб два раза подавал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трех.

На счету его соперника ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейка из пяти попыток.

В 1/8 финала Джокович сыграет с победителем пары Энди Маррей (США) - Денис Шаповалов (Канада).