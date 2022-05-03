ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тарпищев сомневается, что Рублев возьмет титул в Мадриде

Россиянин вышел в третий круг соревнований
03 мая 2022 23:49
автор: Александр Шульгин

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил свои опасения по поводу успешного выступления Андрея Рублева на турнире АТР в Мадриде.

«Дрейпер достойно себя показал, предоставил Рублеву немало проблем. В целом, ожидаемо для меня. Андрей большой молодец, что сумел переломить ход встречи и пройти в следующий раунд, но ему нужно однозначно прибавлять, с такой игрой титул будет взять очень тяжело.

В первую очередь, конечно, нужно работать над психологическими аспектами. Думаю, что в следующем матче ему будет уже легче», - приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне Рублев во втором круге турнира в Мадриде победил британца Джека Дрэйпера со счетом 2:6, 6:4, 7:5.

По ходу матча восьмая ракетка мира 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки, и сделал четыре брейка, имея 12 возможностей взять подачу соперника.

На счету Дрэйпера шесть эйсов, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-поинта.

Соперник Рублева по следующему раунду определится позднее, когда между собой сыграют британец Даниэль Эванс и испанец Роберто Баутиста-Агут.

источник: «Спорт-Экспресс»
Это интересно:
Тарпищев сомневается, что Рублев возьмет титул в Мадриде
Россиянин вышел в третий круг соревнований
03.05.2022 23:49
Теннис
автор: Александр Шульгин
Джокович обыграл Монфиса и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Сербу хватило двух сетов для победы
03.05.2022 21:12
Теннис
автор: Александр Шульгин
Шамиль Тарпищев: Есть все шансы, что Медведев сыграет на «Ролан Гаррос»
Российские теннисисты отстранены от Уимблдона.
03.05.2022 16:24
Теннис
автор: Александр Бойченко
Рублев вышел в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Дрэйпера
Матч продолжался 2 часа 19 минут.
03.05.2022 15:35
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Александрова прокомментировала победу над Боузковой и выход в 1/4 финала турнира в Мадриде
Спортсменки провели на корте больше трех часов
03.05.2022 10:14
Теннис
автор: Александр Шульгин
Александрова обыграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Россиянка продолжает борьбу за трофей
03.05.2022 09:57
Теннис
автор: Александр Шульгин
Хачанов вылетел в первом же раунде турнира в Мадриде, проиграв Пую
Россиянин сенсационно завершил выступление в Испании
03.05.2022 09:37
Теннис
автор: Александр Шульгин
Циципас высказался об отстранении россиян от Уимблдона
Соревнования пройдут с 27 июня по 10 июля.
02.05.2022 13:15
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Тарпищев объяснил, почему не следит за текущими результатами российских теннисистов
Спортсмены продолжают борьбу на турнирах АТР и WTA
02.05.2022 11:55
Теннис
автор: Александр Шульгин
Медведев, Рублев и Хачанов сохранили свои позиции в рейтинге ATP
Российские теннисисты не сыграют на турнире в Уимблдоне.
02.05.2022 10:13
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Сказка от Эмери продолжалась час… Как «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, все-таки потопив «Вильярреал»
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа в гостях одержала волевую победу над прошлогодним победителем Лиги Европы (3:2) и сыграет в главном матче третий раз за пять лет.
Ночь футбольного счастья. Как вся Россия встала с дивана и вышла на улицу в июне 2008-го
30 лет российского спорта – это не только сверхчемпионы вроде Александра Попова и гениальные тренеры вроде Татьяны Тарасовой, но и большие победы. Как в юбилейный год не вспомнить самые яркие из них?!
Назло бабушке отморозят себе уши. Как финны, шведы и латыши бьют своих ради войны с КХЛ
Руководствуясь исключительно политическими мотивами, европейские страны одна за другой лупят по карьерам своих же хоккеистов, шантажируя их санкциями за игру в российских клубах.
Светлое будущее и мрачные перспективы РПЛ в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках.
Беспредел продолжается. Как Европа взяла российский футбол в осаду — и что всё это значит
Российский футбол решили забанить еще на сезон. Такой вердикт вынес в понедельник 2 мая УЕФА, и это было очень ожидаемо.
В считанные часы Медведев может опять стать №1 в мире! Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Овечкину будет гораздо сложнее, чем в гонке за Гретцки. Расклады Кубка Стэнли в Восточной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Восточной конференции НХЛ.
Капризов крут, но шансы Тарасенко выше. Расклады Кубка Стэнли в Западной конференции
В ночь на 3 мая за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. «Плеймейкер» представляет плей-офф Западной конференции НХЛ.
Великий рекорд Анчелотти и жуткий антирекорд Слуцкого. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 02.05.2022: на кону 18 590 625 рублей!
2 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика