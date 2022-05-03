Тарпищев сомневается, что Рублев возьмет титул в Мадриде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил свои опасения по поводу успешного выступления Андрея Рублева на турнире АТР в Мадриде.

«Дрейпер достойно себя показал, предоставил Рублеву немало проблем. В целом, ожидаемо для меня. Андрей большой молодец, что сумел переломить ход встречи и пройти в следующий раунд, но ему нужно однозначно прибавлять, с такой игрой титул будет взять очень тяжело.

В первую очередь, конечно, нужно работать над психологическими аспектами. Думаю, что в следующем матче ему будет уже легче», - приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, накануне Рублев во втором круге турнира в Мадриде победил британца Джека Дрэйпера со счетом 2:6, 6:4, 7:5.

По ходу матча восьмая ракетка мира 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки, и сделал четыре брейка, имея 12 возможностей взять подачу соперника.

На счету Дрэйпера шесть эйсов, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-поинта.

Соперник Рублева по следующему раунду определится позднее, когда между собой сыграют британец Даниэль Эванс и испанец Роберто Баутиста-Агут.