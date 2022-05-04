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Тарпищев считает, что Рублев должен обыгрывать Эванса и выходить в четвертый круг «Мастерса»

Рублев встретится с британским теннисистом в третьем круге турнира.
04 мая 2022 17:16
автор: Александр Бойченко

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о будущем сопернике российского теннисиста Андрея Рублева в третьем круге серии «Мастерса».

«Эванс — атакующий и довольно агрессивный игрок, но с ним проще играть на земле, чем на быстром покрытии. Вопрос только в том, насколько Рублев адаптирован к среднегорью — сказаться может только это. Рублёв играет быстрее, и на таком покрытии должен обыгрывать Эванса», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

Напомним, накануне Рублев во втором круге турнира в Мадриде победил британца Джека Дрэйпера со счетом 2:6, 6:4, 7:5.

Соперник россиянина британец Даниэль Эванс ранее обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута.

источник: Чемпионат.com
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