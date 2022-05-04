Зверев обыграл Чилича и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Третья ракетка мира Александр Зверев в матче второго круга турнира АТР в Мадриде обыграл хорвата Марина Чилича и вышел в следующую стадию соревнований.

Встреча продолжалась два часа и 18 минут и завершилась победой Зверева со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

Зверев 11 раз подавал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных из восьми.

В третьем круге Зверев сыграет с победителем пары Себастьян Корда (США) и Лоренцо Музетти (Италия).

Напомним, что в турнире продолжает принимать участие россиянин Андрей Рублев.