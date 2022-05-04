Чесноков - о предстоящем матче Рублева с Эвансом: «Шансы где-то 50 на 50»

Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка третьего круга турнира АТР в Мадриде между Андреем Рублевым и американцем Даниэлем Эвансом.

«Как Андрей играл первый круг в Мадриде, ему надо будет лучше играть, чтобы одолеть Эванса. Может, прошел первый круг и Андрей раскроется. Но может еще хуже сыграть, кто знает.

В Мадриде высокогорье, где-то 800 метров над уровнем моря, и я видел, как Рублеву было тяжело играть против Дрэйпера: он не чувствовать мяч и корт - это самое сложное. Но это говорит о мировой десятке: они могут играть плохо, но все равно выиграть. Он чудом выиграл тот матч.

Эванс в туре больше десяти лет, и он даже обыгрывал Джоковича. Шансы где-то 50 на 50», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 5 мая.