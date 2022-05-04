Спортивный телеканал хочет предложить Беккеру комментировать матчи из тюрьмы

Телеканал Eurosport пытается выяснить у адвокатов известнейшего в прошлом теннисиста Бориса Беккера, сможет ли он комментировать матчи, находясь в тюрьме, сообщает Blick.

Напомним, в 2017 году немец был признан банкротом, однако затем следствие установило, что на тот момент у спортсмена была дополнительная собственность. Кроме того, Беккер скрывал свои долги.

Теннисисту было предъявлено обвинение по четырем пунктам. В то же время, по 20 он оправдан.

Позже суд вынес 54-летнему ветерану приговор в виде реального срока в 2,5 года.

Борис Беккер является шестикратным победителем турниров «Большого Шлема».