Александрова обыграла Анисимову и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова в четвертьфинальном матче турнира WTA в Мадриде обыграла американку Аманду Анисимову и вышла в полуфинал.

Встреча продолжалась один час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

Александрова три раза подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету ее соперницы один эйс, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из 11.

В полуфинале россиянка сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.