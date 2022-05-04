Тарпищев объяснил, за счет чего Александрова смогла выйти в полуфинал турнира в Мадриде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Екатерины Александровой в полуфинал турнира WTA в Мадриде.
«Катя играет в скоростной теннис и сейчас находится в форме. Я считаю, на этой неделе у нее лучшие выступления, поэтому можно ее поздравить! Она не дает дышать соперницам, держит очень хороший темп, и психологически сегодня играла достаточно уверенно, поэтому заслуженно победила.
У нее плоские удары, обладают большой скоростью, а так как это находится на достаточно высокой над уровнем моря высоте, мяч летит быстрее, и это преимущество», - приводит слова руководителя отечественного тенниса «Чемпионат».
Кроме того, Тарпищев добавил, что выйти в финал россиянке будет непросто, однако выразил надежду на ее успех в полуфинале.
Напомним, накануне Александрова в четвертьфинале обыграла американку Аманду Анисимову и вышла в полуфинал.
Встреча продолжалась один час 29 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.
Александрова три раза подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету ее соперницы один эйс, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из 11.
В полуфинале россиянка сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.