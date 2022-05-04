Хачанов и Рублев не смогли выйти в третий круг турнира в Мадриде в парном разряде

Олимпийский чемпион Токио в миксте Андрей Рублев и серебряный призер Игр в мужском одиночном разряде Карен Хачанов в матче второго круга турнира в Мадриде в паре уступили поляку Хуберту Хуркачу и американцу Джону Изнеру.

Встреча продолжалась всего 59 минут (при том, что прерывалась почти на полчаса) и завершилась победой соперников россиян со счетом 6:3, 6:4.

Изнер и Хуркач девять раз подавали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трех. На счету Хачанова с Рублевым два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка при пяти попытках.

Напомним, Рублев продолжает выступление в одиночном разряде.