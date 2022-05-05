Тарпищев объяснил, за счет чего Рублев обыграл Эванса на турнире в Мадриде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом (7:6 (9:7), 7:5) в третьем круге турнира в Мадриде.

«Эванс хорошо играет позиционно, он часто выходит к сетке - при такой игре обводить соперника гораздо сложнее. Рублев был вынужден рисковать в розыгрыше каждого мяча - это было оправданно», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

По ходу встречи Рублев восемь раз подал навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовал три из 12 брейкпоинтов. На счету Эванса один эйс, две двойных и два брейка при пяти возможностях взять подачу россиянина.

В четвертьфинале «Мастерса» Рублев сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) - Стефанос Циципас (Греция).