Анна Дмитриева: Рублев абстрагировался от раздражения и вырвал победу над Эвансом

Бывшая теннисистка Анна Дмитриев отреагировала на победу россиянина Андрея Рублева над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом (7:6 (9:7), 7:5) в третьем круге турнира в Мадриде.

«Как мы увидели, Андрей вовремя абстрагировался от раздражения, истерики и смог вырвать победу. Это ему присуще. Он умеет в нужный момент настроиться и играть дальше», - приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

По ходу встречи Рублев восемь раз подал навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовал три из 12 брейкпоинтов. На счету Эванса один эйс, две двойных и два брейка при пяти возможностях взять подачу россиянина.

В четвертьфинале «Мастерса» Рублев сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) - Стефанос Циципас (Греция).