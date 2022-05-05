Александрова проиграла Жабер в полуфинале «Мастерса» в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале «Мастерса» в Мадриде проиграла представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 2:6, 3:6.

По ходу матча Александрова один раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала один из трех брейкпоинтов.

На счету Жабер пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре брейка при пяти возможностях взять подачу россиянки.

За главный трофей турнира WTA-100 Жабер сыграет с победительницей матча Джил Тайхманн (Швейцария) – Джессика Пегула (США).