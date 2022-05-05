Рублев - о победе над Эвансом: Успокоился, заиграл лучше и в итоге смог переломить ситуацию

Российский теннисист Андрей Рублев дал комментарий после своей победы в 1/8 финала турнира в Мадриде над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом (7:6 (9:7), 7:5).

«Я не очень хорошо начал, и это сильно выбило из колеи. И тогда я сказал себе: если я ничего не поменяю, то проиграю. Поэтому я успокоился, заиграл лучше и в итоге смог переломить ситуацию и выиграть сет», - приводит слова Рублева tennistv.com.

По ходу встречи Рублев восемь раз подал навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовал три из 12 брейкпоинтов. На счету Эванса один эйс, две двойных и два брейка при пяти возможностях взять подачу россиянина.

В четвертьфинале «Мастерса» Рублев сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) - Стефанос Циципас (Греция).