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Рублев - о победе над Эвансом: Успокоился, заиграл лучше и в итоге смог переломить ситуацию

Россиянин пробился в 1/4 финала турнира в Мадриде.
05 мая 2022 18:53

Российский теннисист Андрей Рублев дал комментарий после своей победы в 1/8 финала турнира в Мадриде над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом (7:6 (9:7), 7:5).

«Я не очень хорошо начал, и это сильно выбило из колеи. И тогда я сказал себе: если я ничего не поменяю, то проиграю. Поэтому я успокоился, заиграл лучше и в итоге смог переломить ситуацию и выиграть сет», - приводит слова Рублева tennistv.com.

По ходу встречи Рублев восемь раз подал навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовал три из 12 брейкпоинтов. На счету Эванса один эйс, две двойных и два брейка при пяти возможностях взять подачу россиянина.

В четвертьфинале «Мастерса» Рублев сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария) - Стефанос Циципас (Греция).

источник: Tennis.com
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