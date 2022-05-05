Надаль обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался сильнее представителя Бельгии Давида Гоффена в 1/8 финала турнира в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (11:9) бывшей первой ракетки мира.

Надаль семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11.

На счету Гоффена - три эйса, две двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал Надаль поборется с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) - Кэмерон Норри (Великобритания).