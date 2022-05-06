Циципас планирует сосредоточиться на обороне в матче с Рублевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как планирует играть против россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

«Мне нужно будет сделать свою работ. Он из тех, кто сильно бьет по мячу. Очевидно, мне придется немного больше сосредоточиться на оборонительной игре. Но с правильным отношением и должным уровнем игры я смогу попытаться извлечь максимальную пользу из розыгрышей», - приводит слова грека пресс-служба АТР.

Матч между Рублевым и Циципасом на «Мастерсе» в Мадриде пройдет сегодня третьим запуском. Ориентировочно теннисисты выйдут на корт в 21:00 по московскому времени.