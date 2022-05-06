ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Циципас планирует сосредоточиться на обороне в матче с Рублевым

Четвертьфинал между теннисистами на турнире в Мадриде пройдет 6 мая.
06 мая 2022 09:52
автор: Максим Скороходов

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как планирует играть против россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

«Мне нужно будет сделать свою работ. Он из тех, кто сильно бьет по мячу. Очевидно, мне придется немного больше сосредоточиться на оборонительной игре. Но с правильным отношением и должным уровнем игры я смогу попытаться извлечь максимальную пользу из розыгрышей», - приводит слова грека пресс-служба АТР.

Матч между Рублевым и Циципасом на «Мастерсе» в Мадриде пройдет сегодня третьим запуском. Ориентировочно теннисисты выйдут на корт в 21:00 по московскому времени.

источник: ATP
Это интересно:
Циципас планирует сосредоточиться на обороне в матче с Рублевым
Четвертьфинал между теннисистами на турнире в Мадриде пройдет 6 мая.
06.05.2022 09:52
Теннис
автор: Максим Скороходов
Надаль обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде
Встреча продолжалась 3 часа 13 минут.
05.05.2022 21:04
Теннис
Дмитриева - о матче Рублева против Циципаса: Стефанос - король грунта. Игра будет принципиальной
Соперники сойдутся в четвертьфинале турнира в Мадриде.
05.05.2022 20:48
Теннис
Циципас победил Димитрова и в четвертьфинале турнира в Мадриде сыграет против Рублева
Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
05.05.2022 20:29
Теннис
Рублев - о победе над Эвансом: Успокоился, заиграл лучше и в итоге смог переломить ситуацию
Россиянин пробился в 1/4 финала турнира в Мадриде.
05.05.2022 18:53
Теннис
«Это очень грустно». Кудерметова отреагировала на отстранение россиян от Уимблдона
Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
05.05.2022 17:47
Теннис
Камельзон похвалил Эванса после матча с Рублевым на турнире в Мадриде
Россиянин пробился в четвертьфинал соревнования.
05.05.2022 17:32
Теннис
Александрова проиграла Жабер в полуфинале «Мастерса» в Мадриде
Матч продолжался 1 час 2 минуты.
05.05.2022 17:23
Теннис
автор: Максим Скороходов
Анна Дмитриева: Рублев абстрагировался от раздражения и вырвал победу над Эвансом
Россиянин пробился в четвертьфинал турнира в Мадриде.
05.05.2022 16:46
Теннис
Тарпищев объяснил, за счет чего Рублев обыграл Эванса на турнире в Мадриде
Россиянин пробился в четвертьфинал соревнования.
05.05.2022 16:30
Теннис
Панарин знатно ответил Малкину, Шестеркин установил рекорд. Русские в Кубке Стэнли (видео)
«Нью-Йорк Рейнджерс» во втором домашнем матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ взял реванш у «Питтсбурга» (5:2) благодаря голу и двум результативным передачам Артемия Панарина, а также надежной игре в воротах Игоря Шестеркина.
Ну что, «Спартак» доволен? Как Тедеско проиграл в Глазго путевку в финал Лиги Европы
«Глазго Рейнджерс» выиграл ответный матч полуфинала ЛЕ у «Лейпцига» (3:1) и оставил команду Доменико Тедеско без финала, в котором шотландцам будет противостоять «Айнтрахт».
28-й тур РПЛ с «бронзовым» матчем ЦСКА — «Сочи»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
6 - 8 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать восьмом туре.
Как дела у сборных России по хоккею? Взрослые победили молодежку в Питере
В матче открытия Liga Stavok St. Petersburg Cup команда Сергея Зубова выиграла у молодежной сборной со счетом 4:2.
Мекрюкова берется за винтовку! Зачем одна из лучших молодых лыжниц России перешла в биатлон
Бронзовый призер молодежного ЧМ-2022 по лыжным гонкам Наталья Мекрюкова решила сменить вид спорта.
От 0 до 1000! Цифры уникального матча «Реал» — «Манчестер Сити»
Придя в себя после ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ман Сити» (3:1ОТ), мы собрали самую интересную статистику матча, который останется в истории футбола на века.
«Фарт «Реала» — это что-то мистическое». Мостовой — о выходе королевского клуба в финал ЛЧ
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от полуфинального противостояния Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» (3:4, 3:1ОТ).
От Ковалева до Малкина: россияне со 100+ очками в Кубке Стэнли
Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Федорова по очкам, набранным в матчах плей-офф НХЛ. У обоих — по 176, но форвард «Питтсбурга» потратил на это достижение меньше игр. «Плеймейкер» вспоминает наших главных бомбардиров Кубка Стэнли.
Пока Трусова мечтает о пятерных, Малинин прыгает 4,5! Как сын наших эмигрантов заткнул за пояс самого Ханю
17-летний американец Илья Малинин первым в истории приземлил полностью докрученный аксель в четыре с половиной оборота.
«Ман Сити» — это «Спартак»? «Реал» — это чертова шутка? Бурные комментарии после «чуда в Мадриде»
Невероятная победа «Реала» над «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (3:4 и 3:1ОТ) не дает покоя болельщикам и специалистам.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика