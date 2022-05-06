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Джокович восстанавливается от психологических проблем после депортации из Австралии

Первой ракетке мира не дали сыграть на Australian Open.
06 мая 2022 13:01
автор: Максим Скороходов

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что для него не прошли бесследно события, произошедшие перед Australian Open.

«Думал, что смогу справиться с этим. Но в следующие месяцы почувствовал на себе эмоциональные и психологические отпечатки того, что там происходило. Последние несколько недель я начал немного выходить из этого, пытаться двигаться дальше и превращать это в топливо и положительную энергию», - приводит слова Джоковича RT, ссылаясь на Express.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста из-за его общественной опасности как противника вакцинации. Джокович подал апелляцию на это решение, однако она была отклонена, и теннисиста депортировали из страны.

источник: «RT на русском»
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