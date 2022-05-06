Джокович обыграл Хуркача и вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем (6:3, 6:4) в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде.

Отметим, что встреча спортсменов продолжалась 1 час 22 минуты. На счету первой ракетки мира шесть подач навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести. У его соперника три эйса, две двойных и ни одного заработанного брейка в матче.

Добавим, что в полуфинале турнира Джокович может сыграть против Рафаэля Надаля. Сегодня, 6 мая, проведет встречу со своим соотечественником Карлосом Алькарасом.