Надаль не смог выйти в полуфинал турнира в Мадриде, уступив Алькарасу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил свои выступления на турнире серии «Мастерс», проходящем в Мадриде.

Отметим, что сегодня, 6 мая, четвертая ракетка мира потерпел поражение от своего соотечественника Карлоса Алькараса со счетом 2:6, 6:1, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 17 минут.

В прошедшей встрече Надаль оформил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. У его соперника, занимающего девятое место в рейтинге ATP, четыре эйса, три двойных и четыре реализованных брейка из пяти.

Добавим, что в полуфинале турнира Алькарас сыграет против серба Новака Джоковича, ранее обыгравшего представителя Польши Хуберта Хуркача (6:3, 6:4).