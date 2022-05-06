Кафельников предрек Алькарасу успешную карьеру: Он станет первым номером в этом году

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса над Рафаэлем Надалем (6:2, 1:6, 6:3) в четвертьфинале турнира в Мадриде.

«Я ошибался! Он станет №1 уже в этом году», - написал Кафельников в соцсетях.

В прошедшей встрече Надаль оформил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. У его соперника, занимающего девятое место в рейтинге ATP, четыре эйса, три двойных и четыре реализованных брейка из пяти.

Добавим, что в полуфинале турнира Алькарас сыграет против серба Новака Джоковича, ранее обыгравшего представителя Польши Хуберта Хуркача (6:3, 6:4).