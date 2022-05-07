Джокович уступил Алькарасу в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в финал турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде.

Отметим, что сегодня, 7 мая, первая ракетка мира уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу в полуфинальной встрече со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (5:7).

Игра продолжалась 3 часа 38 минут. Джокович оформил восемь эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. У его соперника, занимающего девятое место в рейтинге ATP, четыре подачи навылет, четыре двойных и два реализованных брейка из десяти.

Добавим, что в финале турнира испанский теннисист сыграет либо против Стефаноса Циципаса из Греции, либо против немца Александра Зверева.