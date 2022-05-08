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Джокович - о поражении от Алькараса: В будущем этого таланта ждут великие свершения

Первая ракетка мира проиграл своему сопернику по итогам трех сетов – 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (5:7).
08 мая 2022 12:20

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал свое поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира в Мадриде. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Алькараса.

«В будущем этого таланта ждут великие свершения. Удачи в финале, Карлос! Большое спасибо, Мадрид!» - написал Джокович в своих социальных сетях.

Игра продолжалась 3 часа 38 минут. Джокович оформил восемь эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. У его соперника, занимающего девятое место в рейтинге ATP, четыре подачи навылет, четыре двойных и два реализованных брейка из десяти.

Добавим, что в финале турнира испанский теннисист сыграет либо против Стефаноса Циципаса из Греции, либо против немца Александра Зверева.

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Джокович - о поражении от Алькараса: В будущем этого таланта ждут великие свершения
Первая ракетка мира проиграл своему сопернику по итогам трех сетов – 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (5:7).
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