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Краинович стал соперником Рублева по второму кругу «Мастерса» в Риме

На старте турнира серб обыграл американца Тиафо.
08 мая 2022 14:48
автор: Максим Скороходов

Определился соперник российского теннисиста Андрея Рублева по второму кругу турнира в Риме.

Рублев как шестой сеяный «Мастерса» был освобожден от игры в первом раунде. Краинович в свою очередь за 2 часа 10 минут в двух сетах победил американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

В данной встрече будущий соперник Рублева сделал шесть эйсов, допустив одну двойную ошибку, и заработал четыре брейкпоинта, один из которых реализовал.

Добавим, что сегодня третьим запуском в первом круге сыграет другой российский теннисист Аслан Карацев, чьим соперником будет представитель ЮАР Ллойд Харрис.

источник: «Советский спорт»
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