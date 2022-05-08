Алькарас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде, обыграв Зверева в финальном матче

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым (6:3, 6:1) в финальном матче турнира серии «Мастерс», который прошел в Мадриде.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 1 час 4 минуты. На счету Алькараса, занимающего девятое место в рейтинге ATP, одна подача навылет, ни одной допущенной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Его соперник оформил три эйса, допустил пять двойных и не заработал ни одного брейка в матче.

Добавим, что Алькарас завоевал свой второй титул в карьере на турнирах серии «Мастерс». Ранее в этом году он стал победителем соревнований в Майами.