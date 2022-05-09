Алькарас не примет участие в турнире серии «Мастерс» в Риме

Испанский теннисист Карлос Алькарас пропустит турнир серии «Мастерс», который пройдет с 9 по 15 мая в Риме.

Отметим, что 19-летний спортсмен объяснил данное решение небольшими проблемами со здоровьем. При этом он заявил, что будет готов к участию в открытом чемпионате Франции-2022.

– Из-за падения в матче с Надалем у меня возникли проблемы с лодыжкой. Позднее она слегка распухла. Несмотря на то, что финал турнира в Мадриде я провел на 100 процентов, было тяжело. Теперь, учитывая состояние моих ног и голеностопа, лучше отдохнуть и пропустить соревнования в Риме, чтобы быть полностью готов к «Ролан Гарросу», – цитирует Алькараса Tennis Head.

Напомним, что вчера, 8 мая, Алькарас стал победителем «Мастерса» в Мадриде, обыграв в финале представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:3, 6:1. Подобный результат помог испанцу подняться на шестое место в рейтинге ATP.

Добавим, что «Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.