Чесноков – о Медведеве: Непросто возвращаться после травмы, требующей хирургическое вмешательство

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков высказался по поводу текущей формы своего соотечественника Даниила Медведева.

Отметим, что ранее вторая ракетка мира перенес операцию по удалению грыжи. В данный момент 26-летний спортсмен готовиться к тому, чтобы сыграть на турнире в Женеве. Соревнования пройдут с 15 по 21 мая.

– Надо посмотреть, что Медведев из себя будет представлять в Женеве. Это достаточно непросто – возвращаться после травмы, требующей хирургическое вмешательство. Большие имена не будут играть перед самим «Ролан Гаррос». В основном будут играть те, кто имеет не очень хорошую форму, неуверенность на земле, – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Добавим, что Открытый чемпионат Франции-2022 состоится с 22 мая по 5 июня в Париже. В прошлом году Медведев дошел четвертьфинальной стадии турнира, уступив греку Стефаносу Циципасу (3:6, 5:7, 5:7). Победителем соревнований стал Новак Джокович из Сербии.