Билл Гейтс прокомментировал отказ Новака Джоковича вакцинироваться о коронавируса

Американский бизнесмен Билл Гейтс прокомментировал отказ первой ракетки мира Новака Джоковича вакцинироваться от коронавируса.

«Жаль, что опасения по поводу здоровья настолько серьезны, что такие люди не могут участвовать в деле защиты общества. Я во многом восхищаюсь Джоковичем, но мне хотелось бы, чтобы его взгляды на прививку были иными», - приводит слова Гейтса Sportskeeda.

Напомним, что ранее из-за отказа вакцинироваться сербский теннисист пропустил несколько крупных турниров, в том числе Открытый чемпионат Австралии.