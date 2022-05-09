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Билл Гейтс прокомментировал отказ Новака Джоковича вакцинироваться о коронавируса

Ранее из-за отказа вакцинироваться сербский теннисист пропустил несколько крупных турниров.
09 мая 2022 16:27

Американский бизнесмен Билл Гейтс прокомментировал отказ первой ракетки мира Новака Джоковича вакцинироваться от коронавируса.

«Жаль, что опасения по поводу здоровья настолько серьезны, что такие люди не могут участвовать в деле защиты общества. Я во многом восхищаюсь Джоковичем, но мне хотелось бы, чтобы его взгляды на прививку были иными», - приводит слова Гейтса Sportskeeda.

Напомним, что ранее из-за отказа вакцинироваться сербский теннисист пропустил несколько крупных турниров, в том числе Открытый чемпионат Австралии.

источник: Sportskeeda
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