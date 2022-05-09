Кудерметова проиграла Саснович на старте «Мастерса» в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во встрече первого круга турнира серии «Мастерс» в Риме проиграла представительнице Белоруссии Александре Саснович со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6.
По ходу матча Кудерметова восемь раз подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала единственный брейкпоинт.
На счету ее соперницы один эйс, пять двойных ошибок и три брейка при девяти возможностях взять подачу россиянки.
Во втором круге Саснович сыграет с испанкой Гиберт Паулой Бадосой.
источник: «Советский спорт»