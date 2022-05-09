Хачанов обыграл Дзеппьери на старте «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов во встрече первого круга турнира серии «Мастерс» в Риме победил итальянца Джулио Дзеппьери со счетом 6:3, 6:4.

На счету Хачанова пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейкпоинта из восьми.

Дзеппьери шесть раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и не взял ни одного гейма на подачи россиянина, имея две возможности.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Федерико Дельбонис (Аргентина).