Шамиль Тарпищев: Все авансы, которые выдают Алькарасу, заслуженные

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе

«Все авансы, которые выдают Алькарасу, заслуженные. Очень талантливый игрок с большим будущим. Ясно, что у Карлоса на быстрых кортах на «Больших шлемах» проблемы будут», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что 8 мая Алькарас стал победителем «Мастерса» в Мадриде, обыграв в финале представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:3, 6:1. Подобный результат помог испанцу подняться на шестое место в рейтинге ATP.