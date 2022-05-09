Ольховский уверен, что турнир в Женеве поможет Медведеву подготовиться к «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлеме» в миксте Андрей Ольховский оценил значимость турнира в Женеве для российского теннисиста Даниила Медведева.
«Медведев сможет подойти к «Ролан Гаррос» в хорошей форме. Женева — это проходящий турнир, подготовительный. Поэтому Даня сможет», - приводит слова Ольховского «Чемпионат».
Турнир в Женеве категории АТР-250 пройдет с 14 по 21 мая. Помимо Медведева на него заявились пять теннисистов топ-20 мирового рейтинга, включая норвежца Каспера Рууда и канадца Дениса Шаповалова.
«Роллан Гаррос» начнется 22 мая.
источник: Чемпионат.com