Тарпищев прокомментировал выход Хачанова во второй круг турнира в Риме

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова в первом круге на турнире в Риме над представителем Италии Джулио Дзеппьери (6:3, 6:4).

«Карен набирает потихоньку форму. У него идет нормальный рабочий процесс, но надо больше работать над ударами у сетки, чтобы как-то разнообразить свою игру», - приводит слова Тарпищева «СЭ».

Добавим, что на счету Хачанова - пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейкпоинта из восьми. Дзеппьери шесть раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и не взял ни одного гейма на подачи россиянина, имея две возможности.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Федерико Дельбонис (Аргентина).