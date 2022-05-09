Тарпищев считает, что у Карацева мало шансов обыграть Джоковича

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не верит, что Аслан Карацев сможет пройти первую ракетку мира Новака Джоковича во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме.

Данный матч должен состояться 11 мая.

«Думаю, Карацеву будет проблематично обыграть Джоковича, потому что Новак набирает форму. Карацев свою игру ещё не нашёл. У Джоковича больше шансов выиграть», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что в первом круге римского турнира Карацев победил представителя ЮАР Ллойда Харриса (3:6, 6:3, 7:6), прервав серию из четырех поражений подряд.