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Павлюченкова уступила Фернандес в первом круге «Мастерса» в Риме

Касаткина узнала свою будущую соперницу.
09 мая 2022 21:02
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Риме проиграла канадке Лейле Фернандес со счетом 6:1, 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

На счету Павлюченковой один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейкпоинта из семи.

Ее соперница навылет не подавала, допустила две двойные ошибки, и взяла пять геймов на подачи Павлюченковой, имея десять возможностей на брейк.

Следующим соперником Фернандес будет другая россиянка Дарья Касаткина, которая ранее обыграла словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (6:4, 6:3).

источник: «Советский спорт»
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