Павлюченкова уступила Фернандес в первом круге «Мастерса» в Риме

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Риме проиграла канадке Лейле Фернандес со счетом 6:1, 2:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.
На счету Павлюченковой один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейкпоинта из семи.
Ее соперница навылет не подавала, допустила две двойные ошибки, и взяла пять геймов на подачи Павлюченковой, имея десять возможностей на брейк.
Следующим соперником Фернандес будет другая россиянка Дарья Касаткина, которая ранее обыграла словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (6:4, 6:3).
источник: «Советский спорт»