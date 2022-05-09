Андрей Чесноков: Международная федерация тенниса закручивает нам гайки на всех фронтах

Экс-теннисист Андрей Чесноков отреагировал на решении ITF приостановить членство в организации России и Белоруссии.

«ITF на всех фронтах закручивает гайки. В сложившейся ситуации важно, чтобы была перспектива на будущее. Хотелось бы, чтобы все закончилось, и политические конфликты были урегулированы», - приводит слова Чеснокова РИА Новости.

Напомним, что ранее ITF приняло решение отменить все соревнования на территории России и Белоруссии из-за политической ситуации в мире.