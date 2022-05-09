Джокович назвал Алькараса сильнейшим теннисистом мира

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе.

«Сейчас он лучший игрок в мире, вне всяких сомнений. Это можно сказать исходя из результатов, которых он добился в текущем сезоне», - приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Напомним, что 8 мая Алькарас стал победителем «Мастерса» в Мадриде, обыграв в финале представителя Германии Александра Зверева со счетом 6:3, 6:1. Подобный результат помог испанцу подняться на шестое место в рейтинге ATP.