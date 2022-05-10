Александрова вышла во второй круг турнира в Риме, одержав победу над американкой Стивенс

Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно преодолела барьер первого круга на турнире в Риме, обыграв представительницу США Слоан Стивенс со счетом 6:1, 6:2.

Отметим, что встреча спортсменок продолжалась 53 минуты. Россиянка, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, оформила четыре эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. У ее соперницы ни одной подачи навылет, пять двойных и ни одного заработанного брейка.

Добавим, что во втором круге Александрова сыграет против четвертой ракетки мира – Марией Саккари из Греции. Матч состоится завтра, 11 мая.