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Александрова вышла во второй круг турнира в Риме, одержав победу над американкой Стивенс

Россиянка обыграла свою соперницу по итогам двух сетов – 6:1, 6:2.
10 мая 2022 16:16
автор: Владислав Корегин

Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно преодолела барьер первого круга на турнире в Риме, обыграв представительницу США Слоан Стивенс со счетом 6:1, 6:2.

Отметим, что встреча спортсменок продолжалась 53 минуты. Россиянка, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, оформила четыре эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. У ее соперницы ни одной подачи навылет, пять двойных и ни одного заработанного брейка.

Добавим, что во втором круге Александрова сыграет против четвертой ракетки мира – Марией Саккари из Греции. Матч состоится завтра, 11 мая.

источник: «Советский спорт»
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